Plannen voor tweede seizoen ‘And Just Like That...’ uitgesteld na beschuldigingen tegen Chris Noth

Showbizz Ook Nederland­se jeugdserie ‘ZOOP’ wil vervolg: “Dat zou écht fantas­tisch zijn”

Als u geboren bent in de jaren 80 of 90, herinnert u zich wellicht de Nederlandse jeugdserie ‘ZOOP’. De serie uit 2004, die ook bij ons te zien was, viel bij de jeugd enorm in de smaak. ‘ZOOP’ was voor Nederlandse jongeren een beetje wat ‘W817’ of ‘Spring’ bij ons was. En ook daar staan ze te springen voor een eventueel vervolg. Tenminste als het aan de toenmalige hoofdrolspeler, Patrick Martens (43), ligt. “Als ik word gebeld voor een nieuwe ‘ZOOP’-film, dan zeg ik volmondig ja.”

28 december