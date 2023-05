Pijnlijke blessure nekt Francesco Planckaert in ‘Special Forces: Wie Durft Wint’: “En ik was er zo zeker van dat ik het fysiek zou aankunnen”

BV “Ik heb Pol Goossen ooit echt boos gemaakt”: Bram Spooren uit 'Thuis' onthult geheimen vanop de set

Zijn personage Ilias groeide al snel uit tot een van de populairste figuren in ‘Thuis’. Bram Spooren (21) zette z'n studies dan ook tijdelijk on hold om zich te kunnen concentreren op de opnames. En dat voor iemand die thuis zelf nooit naar soaps keek. In de podcast ‘De Thuisploeg’ verklapt Bram enkele geheimen vanop de set. Van acteren met een kater tot respect tonen voor de ‘Thuis’-legendes. “Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze én in ‘Thuis’ en in ‘F.C. De Kampioenen’ hebben meegespeeld.”