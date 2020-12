Pieter uit ‘Down the Road’ is al een jaar samen met Julie: “De vonk sloeg over op een feestje, het was direct koekenbak”

TVDolle pret en spannende avonturen dus voor de leuke bende in ‘Down The Road’. Al zagen we ook dat één deelnemer er soms wat te kampen had met heimwee. Pieter (32) miste immers zijn liefje. En dat is zeker geen onbekende, want Pieter vormt al zowat een jaar een koppeltje met Julie (26), die deelnam aan het tweede seizoen van ‘Down the road’. “Ze is de vrouw van mijn leven”, vertelt Pieter, die ook zijn plannen voor de feestdagen uit de doeken doet.