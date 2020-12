Pieter Timmers onthult flater van z'n leven: “Ik belde met de koning op het toilet”

Showbizz Peter Van de Veire (48), twee maanden na de naaktfilm­pjes: "Er is een kernbom op planeet Peter gevallen, denken de mensen. Welnee. Ik voel me best goed"

17 november Plots werd z'n privacy te grabbel gegooid en daar had hij duidelijk niet voor gekozen. Daar stond-ie, twee maanden geleden. Peter Van de Veire (48). Spiernaakt. Eerst letterlijk, erna ook figuurlijk. Hij had onder een steen kunnen kruipen en o ja, die verleiding wás er. Maar hij deed het niet. In de plaats bleef hij radio maken. En binnenkort ook televisie. In 'Big Brother' helpt hij, samen met zijn Nederlandse copresentator, mensen ontdekken wat hij zelf al weet: wat er met je gebeurt als de wereld alles van je weet, zelfs je lelijkste stukjes. “Maar ik heb er nooit voor gekozen mijn privacy op straat te gooien. Dat deed iemand anders voor me.”