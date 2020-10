Pieter Jan De Paepe, slechterik Xander uit ‘Thuis’, had zoveel tegenstand niet verwacht: “Dreigende taal op internet, angstkreten op straat... En ik ben zo’n lieve gast”

TV ‘Thuis’-ac­teur Christophe Haddad leerde zijn vak bij ‘Goede Tijden Slechte Tijden’: “Ik word in Nederland nog altijd aange­klampt”

15 oktober Begin oktober vierde Nederlands populairste soap ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ z’n 30ste verjaardag, en op 23 december bestaat ‘Thuis’ precies 25 jaar. Eén acteur mag twee keer feesten, want hij is in beide series te zien (geweest): Christophe Haddad (41). En daar is hij heel trots op, zo vertelt hij in een uitgebreid gesprek. “Van de ene op de andere dag veranderde mijn leven”, blikt hij terug op zijn tijd bij de Nederlandse soap. “En mijn tweede comeback werd in ’t grootste geheim voorbereid, zelfs een groot deel van de cast wist van niets.”