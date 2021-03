Piet Huysentruyt sluit terugkeer ‘S.O.S. Piet’ niet uit: “Ik zie een tiende seizoen wel zitten”

TV Nu al gestoei tussen Candice & Marijn en Nathalie & Dennis ontsnappen aan vreselijk drama op huwelijks­avond

6:53 Het gaat ontzettend hard in ‘Blind Getrouwd’. Na nauwelijks 2,5 uur televisie zijn alle koppels al getrouwd, hebben ze hun huwelijksfeest en bijhorende eerste nacht achter de rug én zijn ze geland op Kreta voor chique wittebroodsweken. Als het van lerares Candice afhangt, zal het daar spetteren. Ze heeft zelfs een ‘gewaagde bikini’ mee, voor als het in haar prille relatie met Marijn even ‘te platjes’ zou worden.