Piet Huysentruyt is tweede finalist in ‘Snackmasters’

Piet Huysentruyt nam in de tweede halve finale de plek in van Sofie Dumont. Zij moest verstek geven omdat ze zich ziek voelde voor de opnames en daarom een coronatest liet afnemen. Na een spannende strijd was de ontlading groot. “Weten jullie wel hoeveel werk dit is?”, stamelde Piet met tranen in de ogen. Ook ten huize Dumont was er euforie: zij belde naar de chef om de uitslag te kennen en was superblij dat hij in haar plaats deze battle won.