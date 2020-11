Philippe Geubels zet nu ook noorderburen in hun blootje: “Pindasaus op frieten?! Tranen in mijn ogen als ik daaraan denk”

TV BV’s ontdoen zich van make-up in nieuw online programma van Jani Kazaltzis

3 november In tijden waarin bijna iedereen verslaafd is aan selfies, filters en make-up wil Jani Kazaltzis (41) terug naar de natuurlijke schoonheid van de vrouw. In z’n nieuwe programma ‘Natur’elle’, te bekijken op Jani.be, toont onder andere Kate Ryan (40) haar pure ik.