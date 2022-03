Philippe Geubels waste patiënten in Nederlandse versie ‘Een Echte Job’: “Ze zaten niet op grapjes te wachten”

TVHumor is het beste medicijn, luidt het gezegde, en Philippe Geubels (40) was daarmee de perfecte kandidaat voor ‘BN’ers in het ziekenhuis: Leren van de helden’ - de Nederlandse versie van ‘Een Echte Job’. Al was het eigenlijk niet om te lachen: Philippe verschoonde luiers, waste patiënten en moest ermee leren leven dat niet iederéén op zijn grappen zat te wachten. “Het leverde me een zere rug op, en geestelijk was het ook pittig.”