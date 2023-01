Philippe Geubels presenteert comedyshow in Nederland: “Het was pure chaos”

TVPhilippe Geubels is een van de presentatoren van een nieuwe, Nederlandse comedyserie: ‘LOL: Last One Laughing’. Daarin worden tien Nederlandse comedians uitgedaagd: wie kan z’n gezicht in een ‘Big Brother’-achtige omgeving strak houden en tegelijkertijd z’n tegenstander aan het lachen maken? “Je verwacht dat het met tien comedians in één ruimte een chaos wordt, en dat klopt.”

‘LOL: Last One Laughing’ is een wedstrijd met als hoofdprijs 50.000 euro, dat naar een door de winnaar gekozen goed doel gaat. De zesdelige serie is vanaf vrijdag te zien op Prime Video en Philippe Geubels en Jeroom Snelders vormen de jury. De deelnemers zijn Henry van Loon, Tineke Schouten, Roué Verveer, Ruben van der Meer, Nienke Plas, Rayen Panday, Stefano Keizers, Alex Ploeg, Soundos en Bas Hoeflaak. Het is een bewerking van een populaire Japanse serie onder leiding van een van Japans populairste komieken Hitoshi Matsumoto.

Aan Geubels (41) de vraag hoeveel lol ze hebben gehad tijdens de opnames. “Heel veel. Ik was blij dat ik als jurylid niet zelf in het huis zat, maar in de controlekamer, en wel mocht lachen. Je verwacht dat het met tien comedians samen in één ruimte een chaos wordt, en dat klopt. Jeroom en ik moesten vijftig camera’s in de gaten houden die in het huis hangen: er was één grote kamer, een kleedkamer, een ruimte met podium en een toilet. De deelnemers moesten in het spel blijven, je mocht je niet even terugtrekken. We hebben alles achter elkaar in zes uur opgenomen, de helft daarvan zenden we uit.”

Wat zijn precies de regels?

“We waren heel streng: mondhoeken optrekken, geluid maken, dat verstonden wij ook onder lachen. Het duurde veel langer dan we hadden gedacht voor er iemand uitviel. Bij de eerste keer kregen de comedians een waarschuwing, bij de tweede keer lagen ze eruit.”

Het is toch een vorm van marteling?

“Klopt, diegenen die af waren kwamen bij ons in de controlekamer zitten, en zeiden erg opgelucht te zijn. Het is best zwaar.”

Het zijn dus twee Belgen die vanuit de controlekamer tien Nederlanders in de gaten houden?

“Nou, dat ziet u verkeerd. Ze hebben gewoon twee Belgen gevraagd om het niveau van het programma wat op te krikken.”

Wie vond u het grappigst?

“Ik ben een grote fan van Henry van Loon. Hij heeft inderdaad net als ik een uitgestreken gezicht, maar hij is gevaarlijker. Roué Verveer hield het lang vol, hij is altijd aan het lachen, dus voor hem moet het heel zwaar geweest zijn. Ik verdenk hem trouwens van doping.”

Ziet u vaak shows van collega-comedians?

“Daar heb ik helaas weinig tijd voor, ik toer tot en met 2 december met mijn nieuwe show ‘Geubels gaat in bad’ door België, soms vier avonden per week. En als ik niet in het theater ben, vind ik het ook wel leuk om uit eten te gaan of zo. In 2024 kom ik trouwens met mijn show naar Nederland.”

Waar gaat uw show over?

“Er zit heel veel flauwekul in, zoals de ontstaansgeschiedenis van de kroket, observaties uit het dagelijks leven, over hoe je in bad gaat, maar ook hoe je je verdriet kunt vastpakken. En over mijn vrouw en dochters. Het is mijn persoonlijkste show tot dusver.”

Houdt uw vrouw van uw grappen?

“Ja, vast en zeker, en zij is ook grappig, maar niet zo grappig als ik. Zij doet heel ander werk dan ik, ze verbouwt huizen. In haar eentje. Ze is soms twee jaar bezig met een renovatie van een woning. Ik heb twee linkerhanden, ik kan nog geen schilderij ophangen.”

Maar u houdt de lol erin thuis.

“Ja, dat is belangrijk: een beetje de lol van alles inzien. Ja, mensen, relativeer het leven een beetje, alstublieft.”

LOL: Last One Laughing is vanaf vrijdag 20 januari op streamingsdienst Prime Video te zien. Ondertiteld wordt de serie in 240 landen uitgezonden.

