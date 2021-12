Philippe Geubels moest huilen op date met Silvy Melody

“M’n vader en stiefmoeder baatten tijdens m’n jeugd een groothandel in onderhoudsproducten uit”, aldus Geubels in ‘James de musical’. “Tegelijkertijd organiseerden ze ook van alles. Zo was er ‘De Zomershow’ in zowat elke kuststad van België. Dat waren heel leuke tijden voor mij. Ons evenement werd gesponsord door Sunparks, waardoor we een hele maand gratis in zo’n park mochten verblijven. Ik zat daar dan tussen artiesten als Sam Gooris en Silvy Melody (de vroegere artiestennaam van zangeres Silvy De Bie, red.). Op die laatste had ik een grote crush. Op een bepaald moment zijn we samen gaan zwemmen. Nadien heb ik heel hard moeten huilen, omdat ik de sleutel van m’n kastje kwijt was. Ik heb toen geen goeie indruk gemaakt, vrees ik. (lacht)”