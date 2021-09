Philippe Geubels gaat nu ook sportieve uitdagingen aan: "Ik heb afgezien en schrik gehad"

Er waren er die destijds meer dan één wenkbrauw fronsten toen Philippe Geubels (40) aankondigde dat hij tv-programma's zou presenteren. Maar kijk, later dit najaar volgt het langverwachte tweede seizoen van 'Taboe' en vanavond is hij voor de derde keer gastheer in 'Is er een dokter in de zaal?', de panelquiz waarin de komiek zijn lichte vorm van hypochondrie en indrukwekkende bijsluiterkennis weet om te zetten in een uurtje tv-vertier.