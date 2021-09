Philippe Geubels gaat nu ook sportieve uitdaging aan: "Ik heb afgezien en schrik gehad"

TV Kathleen ontdekte K3-gadget in hoeren­buurt: "Die prostituee zat met haar poep op mijn hoofd"

30 augustus Dat oude K3-spullen overal kunnen opdagen, ontdekt Kathleen op de vreemdste momenten. In de wijk waar de meisjes van plezier zich bevinden in Antwerpen, ontdekte Kathleen plots dat er een van de prostituees een handdoek met het hoofdje van het K3'tje op rond zich had. “Ik weet niet wie zich het hardst geneerde, zij of ik”, aldus Kathleen in ‘Villa Zuid-Afrika’.