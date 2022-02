Phara de Aguirre neemt kijkers mee achter de schermen bij de notaris in nieuw programma

Notarissen zijn er bij op bijna elk belangrijk moment in een mensenleven. Of het nu gaat over een huwelijk, de aankoop van een huis of bouwgrond, een erfenis, schenking of testament. Het zijn gebeurtenissen die vaak gepaard gaan met veel emoties, maar wie een oplossing op maat wil, moet de notaris in vertrouwen nemen en open kaart spelen. “Je moet van mensen houden om een goede notaris te zijn”, aldus erenotaris Hélène Casman.

Het beroep van notaris is momenteel ook volop in verandering. Waar je vroeger nog notaris kon worden simpelweg omdat je vader of moeder het was, moet je nu slagen voor een vergelijkend examen. Het beroep vervrouwelijkt ook en notarissen werken steeds vaker in associatie - vroeger had je één notaris per kantoor, vandaag telt België 1.500 notarissen actief in 1.100 notariaten. En dan is er nog de komst van het internet, dat via Biddit de notariële tussenkomst bij de aankoop van een huis of bouwgrond digitaliseert. Positieve evolutie of juist niet?