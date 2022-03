Phara De Aguirre (60) denkt nog niet aan uitbollen: “Maar als ik straks vertrek, zal dat in stilte zijn. Zoals Martine”

TVEen nieuwe docureeks - ‘De Notaris’ is vanaf vanavond te zien op Eén - en straks opnieuw het vaste gezicht in ‘De Afspraak’. Ze mag dan wel het oudste vrouwelijke schermgezicht van de nieuwsdienst zijn, aan werklust ontbreekt het Phara de Aguirre (60) niet. “Hoe langer geleden, hoe meer ik besef dat ik gewoon heel veel geluk heb gehad”, vertelt de gelauwerde presentatrice, die vijftien jaar geleden borstkanker overwon. “Dat het een kwestie van hoop is, zal je me nooit meer horen zeggen.”