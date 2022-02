Phaedra kreeg in ‘De Bachelor’ de allereerste kus van Fabrizio: “Ik voelde me welgeteld vier uur speciaal”

TVDrie afleveringen. Zoveel tijd - of gebrek daaraan - volstond voor bachelor Fabrizio om overstag te gaan voor de charmes van Phaedra. De West-Vlaamse kreeg als allereerste een kus van ‘haar’ Griekse god, maar ontdekte dat hij niet veel later ook met de Nederlandse Sanne zoende. “Ik was daar uiteraard niet als enige, maar ik voelde me toch gekwetst.”

“Phaedra is de enige waar ik me op dit moment fysiek tot toe aangetrokken voel. Ze is ook één van de enige meisjes die het aandurft om met mij te flirten”, aldus Fabrizio (29). En dat deed ze, mét succes. Tijdens haar allereerste solodate weet Phaedra (21) zodanig indruk te maken op de bachelor, dat een kus niet uitblijft. “Als ik deze beelden nu bekijk, vind ik dat best raar”, blikt Phaedra terug. “Fabrizio zei dat hij bepaalde dingen voelde bij mij, maar die indruk had ik zelf niet. Ik kon moeilijk hoogte van hem krijgen, en was daar uiteraard niet de enige vrouw. Hierdoor kon ik mijn eigen kansen niet goed inschatten. Tot we dan op date gingen. We waren op een mooie locatie, en het ging er flirterig aan toe. De sfeer zat helemaal goed, en we genoten van elkaars gezelschap. Waarop Fabrizio me plots kuste, en ik verrast was. Ik had dat zo snel niet verwacht. Bovendien was ik de persoon die zei dat ze nooit iemand zou kussen op een eerste date. Wel dus. (lacht)”

Dat Phaedra de strijd om het hart van Fabrizio zo ernstig zou nemen, had ze naar eigen zeggen niet verwacht. “Ik heb me niet zelf ingeschreven”, klinkt het. “Ik werd benaderd door de makers. Ze vertelden me dat ze klassevolle, ambitieuze en ondernemende vrouwen zochten die op date wilden gaan. Ik zei dat ik interesse had, maar dat ik voor een programma zoals ‘Temptation Island’ sowieso zou passen. (lacht)”

“Maar goed: ik stond wel open voor een nieuwe liefde, en wilde Fabrizio leren kennen. Qua uiterlijk is hij zeker en vast mijn type. Ik wilde vooral weten of het beeld dat ik in mijn hoofd had, ook strookte met wie hij echt is. Ik ben hem beginnen volgen op Instagram, en niet veel later stond ik in Griekenland. Daar werd ik aangenaam verrast door Fabrizio. Hij is een diepzinnig en humoristisch persoon, die ook met zichzelf kan lachen. Samen met z’n looks zorgt die combinatie ervoor dat ik onze kus niet als een straf beschouw. (lacht)”

Helaas voor Phaedra blijkt algauw dat zij niet de enige is die een smakkerd kreeg van de bachelor. Enkele uren na haar zoen, deelt Fabrizio er ook eentje met de Nederlandse Sanne (34). “Dat vond ik niet zo tof”, geeft Phaedra toe. “Door onze kus voelde ik me speciaal. Ik had echter nooit verwacht dat het maar voor een viertal uur zou zijn. Uiteraard ben ik niet naïef: we waren daar met meerdere vrouwen, die allemaal hun kans wilden wagen bij Fabrizio. Uiteraard zal er dan nog wel eens iets gebeuren met iemand. Maar je denkt niet dat het zo snel zal zijn. Van een serieuze deuk in mijn ego gesproken. (lacht)”

“Ik neem Sanne niets kwalijk”, legt Phaedra uit. “Aanvankelijk wist ik ook niet dat ze met Fabrizio gekust had. Dat hoorde ik pas op de cocktailparty. Fabrizio had aan Sanne gevraagd om niets te zeggen, omdat hij me zelf op de hoogte wilde brengen. Netjes, maar uiteindelijk verandert dat niets aan de zaak. Ik had tijdens onze date oprecht het idee dat we een klik hadden, maar die bleek hij dan - op een andere manier - eveneens te voelen met Sanne. Toen Fabrizio de situatie probeerde uit te leggen, nam dat gevoel alleen maar toe. Het leek erop dat hij met Sanne wél kon dromen van een relatie, terwijl hij bij mij alleen maar lust voelde. Of ik op dat moment niet beter mijn boeltje gepakt had? Toch niet. Ik was gekwetst, dat wel. Maar uiteindelijk kende ik Fabrizio nog niet zo lang, en wilde ik me niet als een klein kind gedragen. Al heb ik - spoiler alert - zeker en vast het startschot gegeven voor flink wat hoog oplopende emoties in de volgende afleveringen. (lacht)”

‘De Bachelor’, woensdagavond om 20.35u op Play4 en GoPlay.

