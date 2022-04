Peuters die in hun eentje boodschappen doen of de bus nemen: Japanse tv-hit ‘Old Enough’ verovert Netflix

TVEen meisje van vier dat zonder ouders of begeleiding om boodschappen wordt gestuurd of een tweejarige peuter die in z’n eentje de kleren van z’n vader naar de stomerij brengt: in de Japanse Netflix-serie ‘Old Enough’ passeert het allemaal de revue. Het bijzondere format kluistert al meer dan dertig jaar miljoenen Japanners aan de buis en dankzij de streamingdienst leert nu ook de rest van de wereld de tv-hit kennen.

De kans is reëel dat u ‘Old Enough’ al hebt zien opduiken tussen uw suggesties in de Netflix-catalogus. De streamingdienst heeft recent namelijk een deal gesloten met de Japanse omroep Nippon, waardoor zo’n dertig shows van het netwerk nu door de hele wereld ontdekt kunnen worden. De docureeks ‘Old Enough’ is daarvan zonder twijfel diegene die het meest in het oog springt. In het format worden erg jonge kinderen - gemiddeld tussen twee en vijf jaar oud - voor het eerst helemaal alleen op pad gestuurd om klusjes of boodschappen te doen. Een cameraploeg volgt hen daarbij stiekem op de voet.

Piepjonge peuters en kleuters solo de straat opsturen, het doet bij ons eerder de wenkbrauwen fronsen, maar in Japan is het al meer dan dertig jaar een succesformat. Elk jaar worden er twee tv-shows van drie uur gemaakt. Een vijfde van de bevolking - ruwweg geschat zo'n 25 miljoen inwoners - vat dan trouw post voor de buis. Netflix heeft nu uit al die shows de beste momenten gehaald en verspreid over twintig afleveringen, van zo’n vijftien à twintig minuten.

Voor wie zich zorgen zou maken over het welzijn van de kinderen in kwestie: de show wordt wel degelijk tot in de puntjes voorbereid. De routes die het jonge grut moet afleggen zijn op voorhand geïnspecteerd, cameraploegen en veiligheidsteams zitten verstopt op verschillende plekken om te kunnen ingrijpen en de hele buurt is op de hoogte gebracht van de opdracht.

‘Old Enough’ is nu te bekijken via Netflix. Volgens de krant The Guardian zou er intussen ook een Britse versie in de maak zijn.

