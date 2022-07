Petra stapt zelf op in ‘B&B Zoekt Lief’: “Pas maar op, in de toekomst”

TV Trek aan de alarmbel: schrijf je hier in voor het nieuwe seizoen van ‘SOS Piet’

Mislukken bij jou ook nog steeds de hespenrolletjes? Is je chocomousse niet om aan te zien? Is je mayonaise ondanks vele pogingen nog steeds niet te eten? Krijg je je biefstuk maar niet saignant gebakken of zit je met een ander culinair probleem? Dan hebben we goed nieuws, want ‘SOS Piet’ is terug.

28 juni