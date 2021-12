Petitie in Zuid-Korea om Disney+ - serie stop te zetten

TVNetflix haalde met ‘Squid Game’ een gigantisch succes binnen. Nu wil ook Disney+ op de trein van Zuid-Koreaanse series springen met ‘Snowdrop’. Maar ‘Snowdrop’ kreeg in Zuid-Korea te maken met een storm van kritiek en die lijkt nu zelfs uit te draaien op een boycot van de streamingdienst. Heel wat Koreanen zijn niet te spreken over het plot en de personages uit de reeks.

‘Snowdrop’ speelt zich af in 1987. Op dat moment waren er in Zuid-Korea grote protesten aan de gang tegen het autoritaire regime. Door de protesten werden er in december 1987 voor het eerst democratische verkiezingen gehouden in Zuid-Korea. De reeks volgt studenten Im Soo-ho (Jung Hae-in) en Eun Young-ro (Kim Ji-soo) en hun beginnende romance. Maar uiteindelijk blijkt dat Soo-ho niet is wie hij op het eerste zicht leek te zijn.

In maart dit jaar kwam er voor de eerste keer kritiek op ‘Snowdrop’. Toen waren delen van het plot van de reeks en enkele omschrijvingen van de personages gelekt. Daaruit bleek dat de hoofdrolspeler eigenlijk een Noord-Koreaanse spion is die doet alsof hij een pro-democratische Zuid-Koreaanse student is. Hij wil door die cover-up Zuid-Korea infiltreren om chaos en politieke instabiliteit te veroorzaken.

Daarnaast kwam er ook kritiek op het personage Lee Kang-moo (Jang Seung-jo). Hij is een agent van het Agency for National Security Planning (ANSP). Deze groepering bestond echt onder president Chun en diende als geheime dienst van het regime om tegenstanders op te sporen en hen te doen verdwijnen. In de reeks wordt de groepering echter als iets positiefs voorgesteld, wat volgens veel Koreanen historisch incorrect is en zelfs een verheerlijking van de wanpraktijken tijdens de dictatuur: “Er zijn nog steeds slachtoffers in leven die lijden onder de folteringen die hen zijn aangedaan door het spionageagentschap. De serie trekt de geschiedenis en de democratie in het belachelijke. Stop de productie van de serie en bied je verontschuldigingen aan”, schreven verontwaardigde Koreanen op Twitter.

Vervolgens werd er een officiële petitie ingediend om de productie van de serie stop te zetten. De petitie werd door meer dan 226.000 mensen ondertekend en werd ingediend bij het Koreaanse Blauwe Huis (de ambtswoning van de president). De regering kwam daarna met een officiële reactie. Die stelde dat de regering niet zal ingrijpen bij de productie van de reeks. Ze willen namelijk niet ingaan tegen de vrijheid van expressie zoals vastgelegd in de Zuid-Koreaanse wet. Maar het Blauwe Huis benadrukte ook dat het de controverse rond de reeks zal blijven opvolgen om na te gaan of er inderdaad sprake is van een “overdadige verdraaiing van de geschiedenis”.

Dit weekend werden de eerste afleveringen uitgezonden op Disney+, waardoor er opnieuw een petitie werd gestart. Die petitie kreeg al meer dan 326.000 handtekeningen en zal dus opnieuw worden voorgelegd aan het Blauwe Huis. Daarnaast stuurden ook al honderden kijkers een klacht naar de Korea Communications Standards Commission (KCSC) en wordt er ook opgeroepen om geen gebruik meer te maken van Disney+ tot de reeks verwijderd wordt van het platform. Verschillende bedrijven trokken ook al hun sponsordeals met de reeks in omdat ze er niet mee geassocieerd wilden worden. Ze deelden ook al hun verontschuldigingen omdat ze aanvankelijk de reeks wel steunden.

