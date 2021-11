Peter Vanlaet in ‘Liefde voor muziek’-special: “Soms vind je makkelijker steun bij iemand die verder van je af staat”

TVMuziek heelt alle wonden. En daarom is er ook dit jaar een special van ‘Liefde voor muziek’ voor Rode Neuzen Dag. Peter Vanlaet (54) maakt daarin een nummer voor de worstelende twintiger Annelies. De zanger weet als geen ander hoe je als tiener alle steun van buitenaf kan gebruiken. “Ik worstelde als tiener met de scheiding van mijn ouders, op mijn stageplaats in de bakkerij kwam ik thuis.”

Dat leerkrachten veel meer kunnen zijn dan enkel lesgevers. Daar wil de ‘Liefde voor muziek’-actie van Rode Neuzen Dag vanavond aandacht aan besteden. In een special spelen zes artiesten uit de voorbije seizoenen een cover voor een jongere die het moeilijk heeft gehad, maar er dankzij een sterke leraar terug bovenop is gekomen. Een van die zeven is Peter Vanlaet (54). Hij zingt een nummer voor de 20-jarige Annelies uit Dilbeek. “Annelies heeft een evenwichtig thuissituatie en had op zich ‘geen reden’ om zich ongelukkig te voelen, maar toch belandde ze in een depressie. Dat kan zomaar gebeuren”, vertelt Peter. “Ze wilde haar ouders niet met een schuldgevoel opzadelen, maar vond in haar wiskundeleerkracht Jolien wel een klankbord. Het is soms makkelijker om een steun te vinden bij iemand die wat verder van je af staat.”

Stevige gitaren

Annelies voelde hoe haar lerares Jolien in de mot had dat het niet meer goed met haar ging. “In het begin zie je die signalen niet maar wanneer ik echt donkere gedachten kreeg en daarnaar begon te handelen, zoals mezelf pijn te doen, weg te lopen en met zelfmoordgedachten rond te lopen, sprak Jolien mij daarover aan”, zegt Annelies. “Ze merkte dat ik ‘s middags niet meer at, dat ik in de klas heel down was en niet meer meewerkte. En zo gebeurde het dat wij ‘s middags gesprekjes hadden. Ze is me ook komen bezoeken wanneer ik opgenomen werd en dat betekende ongelooflijk veel voor mij.”

Vanlaet maakte voor Jolien en Annelies een eigen versie van het nummer ‘5 Seconds of Summer’ van Youngblood. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit van dat nummer gehoord had”, vertelt de Mama’s Jasje-zanger. “Maar ik snap dat jonge mensen niet meteen voor oude klassiekers kiezen uiteraard. Ik heb er zelf een Nederlandstalige tekst op geschreven en heb me daarbij in het standpunt van Annelies geplaatst. ‘De Code gekraakt’ gaat over iemand bedanken die je graag ziet. Het is een stevig nummertje geworden, met de nodige gitaren.”

Deze nummers herwerken de andere artiesten Regi Penxten en Pauline - Lost Without You van Freya Ridings voor 16-jarige Brent uit Aalter Gene Thomas - This Is Me uit The Greatest Showman voor 22-jarige Mauro uit Sint-Genesius-Rode Karen Damen - True Colours van Cyndi Lauper voor 17 jarige Sara uit Turnhout Sean Dhondt - Drown van Bring the Horizon voor 23-jarige Laura uit Bierbeek Tom Dice en Kato - Adventure of a Lifetime van Coldplay voor 21-jarige Bert uit Diepenbeek

Tien om te zien

Vanlaet zelf kende een fijne tijd op de middelbare school. Vanaf zijn zestiende volgde hij een patisserie- en bakkersopleiding, maar naast de schoolbanken voelde de zanger zich als tiener niet altijd prima in zijn vel. “Toen ik achttien was heb ik geworsteld met de scheiding van mijn ouders. We waren met drie thuis en mijn ouders wilden per se met de scheiding wachten tot elk kind uit huis was. Ik weet niet of dat achteraf de juiste beslissing was. Het was alleszins een opluchting toen ze uiteindelijk uit elkaar waren.”

Bij leerkrachten klopte Peter in die periode niet aan, maar hij vond wel steun bij Jan en Armande, het bakkerskoppel bij wie hij als tiener eerst stage liep en later jaren werkte. “Zij waren een soort surrogaatouders voor mij”, vertelt Vanlaet. “Ik kwam echt thuis bij hen en we zijn ook nu nog steeds vrienden. Ik deed mijn job bij hen zo graag, dat ik heel lang heb getwijfeld om verder te gaan met muziek. Zelfs toen we in 1991 met ‘Zo ver weg’ onze eerste nummer 1 hit scoorden bij ‘Tien om te zien’, bleef ik in de bakkerij werken. Dat was soms rechtstreeks van een optreden naar de bakkersovens. Weinig geslapen die periode, maar ik deed het gewoon heel graag. Het waren uiteindelijk zelfs Jan en Armande die me overtuigd hebben om toch voor de muziek te gaan. ‘Hier ga je nog meer plezier uithalen’, zeiden ze me. Ik ben hen nog steeds erg dankbaar voor die periode.”

‘Liefde voor Muziek - Rode Neuzenspecial’ is om 20u35 te zien op VTM.

LEES OOK:

Bekijk ook: Karen Damen miste in haar schooltijd een Sidekick Sam

Live-muziek op Qmusic voor een streefbedrag van 2,2 miljoen euro Niet alleen VTM organiseert een special voor Rode Neuzen Dag, bij Qmusic gaan ze nog een stapje verder. De hele dag staat in het teken van de goeddoelactie. Tussen 8u ‘s morgens en 18u ‘s avonds kunnen luisteraars een hele dag plaatjes aanvragen voor een euro per nummer. Heel wat daarvan worden zelfs live gespeeld. Meer dan dertig artiesten, waaronder Clouseau, Bart Peeters, Gers Pardoel, Regi, Milow, Hooverphonic en Helmut Lotti zorgen voor een bijzondere cover. Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe geven het startschot om 8u, vanaf 12u nemen Vincent Fierens en Julie Van den Steen het over. Rode Neuzen Dag wil jongeren ondersteunen die het mentaal moeilijk hebben, doel is om 2,2 miljoen euro in de zamelen. Het ingezamelde geld gaat naar de ontwikkeling van de Rode Neuzen Academy. Hiermee kunnen leerkrachten beter begeleid worden om een Sidekick Sam voor hun leerlingen te zijn. Het exacte bedrag wordt onmiddellijk na ‘Liefde voor muziek’ live bekend gemaakt.