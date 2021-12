Peter Van de Veire en Geraldine verkennen gloednieuw 'Big Brother'-huis: "Wat een luxe!”

TV ‘Squid Game’- bedenker in gesprek met Netflix over derde seizoen

Het tweede seizoen van de hitserie ‘Squid Game’ is nog niet eens uit, maar toch is bedenker Hwang Dong-hyuk nu al in gesprek met Netflix over een mogelijk derde seizoen. ‘Squid Game’ groeide dit jaar uit tot de meest populairste serie op het streamingsplatform, waardoor al snel werd bevestigd dat er een vervolg zou komen.

29 december