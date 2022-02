Peter Van Asbroeck na zeven jaar even terug op tv: “Ik snap dat mensen zich afvragen wat ik nu doe”

TVOoit was hij niet weg te denken van het scherm, maar sinds enkele jaren zien we Peter Van Asbroeck (59) amper nog op televisie. Tot vandaag, want nu duikt hij nog eens op in ‘De Buurtpolitie VIPS’. “Ik kan snappen dat mensen denken dat ik misschien niets meer omhanden heb, maar ik kom goed aan de bak in het theater.”

Met rolletjes in ‘Thuis’, ‘Zone Stad’, ‘Flikken’ en ‘Familie’, én ook als presentator van ‘Now or Never’, ‘Komen Eten’, ‘Bananasplit’ en ‘Help, Mijn Man Is Klusser’, was Van Asbroeck jarenlang een van de dominante spelers op televisie. Maar ondertussen is hij al enkele jaren niet meer op het scherm te zien. “Ik kan snappen dat mensen zich afvragen wat ik tegenwoordig doe”, vertelt Peter Van Asbroeck aan Het Nieuwsblad. “Of dat ze denken dat ik misschien niets meer omhanden heb. Ik werk niet meer voor televisie, maar ik kom goed aan de bak in het theater. Al krijgt dat altijd wat minder aandacht in de media.” Daarnaast heeft Peter ook enkele vaste klanten waarvoor hij reclamespotjes maakt.

In 2010 tekende Van Asbroeck een exclusiviteitscontract met VT4, maar amper twee jaar later werd hij vervangen op het scherm. “Ergens in 2011 raakte bekend dat Woestijnvis de boel zou overnemen bij VT4 en ik zag de bui onmiddellijk hangen. Een verhaal dat trouwens ook niet zo succesvol bleek, want intussen bewandelen die zenders opnieuw een ander pad dan het oorspronkelijke opzet van Woestijnvis. Tegenwoordig is het weer puur commerciële televisie.”

Een terugkeer naar het huidige Play4 zit er dus hoogstwaarschijnlijk niet in, maar de acteur verschijnt deze avond wel op VTM in ‘De Buurtpolitie VIPS’. Daar komt Peter terecht in een vreemde case. Een onbekende vrouw stapt bij de presentator in de auto. Ze is er rotsvast van overtuigd dat Peter haar echtgenoot is. Peter ziet geen andere mogelijkheid dan in haar waanidee mee te gaan, wat grappige maar ook vertederende taferelen oplevert.

