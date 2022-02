Peter Van Asbroeck keert na zeven jaar even terug naar televisie: “Ik snap dat mensen zich afvragen wat ik nu doe”

Met rolletjes in ‘Thuis’, ‘Zone Stad’, ‘Flikken’ en ‘Familie’, én ook als presentator van ‘Now or Never’, ‘Komen Eten’, ‘Bananasplit’ en ‘Help, Mijn Man Is Klusser’, was Van Asbroeck jarenlang een van de dominante spelers op televisie. Maar ondertussen is hij al enkele jaren niet meer op het scherm te zien. “Ik kan snappen dat mensen zich afvragen wat ik tegenwoordig doe”, vertelt Peter Van Asbroeck aan Het Nieuwsblad. “Of dat ze denken dat ik misschien niets meer omhanden heb. Ik werk niet meer voor televisie, maar ik kom goed aan de bak in het theater. Al krijgt dat altijd wat minder aandacht in de media.”