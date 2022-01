Peter Dinklage heeft zijn twijfels over ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’

TVPeter Dinklage (52), die bekend is als Tyrion Lannister uit ‘Game of Thrones’, vertelde in een interview voor een podcast dat hij zijn twijfels heeft bij de nieuwe ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’. De prequel speelt zich 200 jaar voor de gebeurtenissen in ‘Game of Thrones’ af.

De acteur was onlangs te gast in de ‘WTF podcast’. Daarin werd hem gevraagd naar zijn mening over ‘House of the Dragon’. Noch hijzelf, noch een andere acteur die meespeelde in ‘Game of Thrones’ zal verschijnen in de prequel. “Ik heb er wel een mening over”, zei Dinklage toen Maron vroeg wat hij daarvan vond. “De regisseur en producent ervan werkten ook mee aan onze serie, en ik denk dat het echt goed gaat worden”, vertelde hij. “Met ons nam HBO echt een risico, maar het heeft gewerkt. Het was een trage start, en dat doen ze nu niet opnieuw. Ze nemen geen risico.”

De prequel zal zich 200 jaar voor de gebeurtenissen uit ‘Game of Thrones’ afspelen en zal gaan over het Huis Targaryen. Het eerste seizoen van tien afleveringen van ‘House of the Dragon’ zal ergens dit jaar verschijnen, een exacte datum is nog niet bekend.

(Lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verder in het interview ging Dinklage ook nog in op het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’, dat ook gemende reacties kreeg van de kijkers. De acteur benadrukte hoe polariserend het laatste seizoen was, wat hij in het algemeen toeschreef aan fans “die er geen afscheid van wilden nemen”.

LEES OOK