Personage Emily werd bijna door iemand anders vertolkt in ‘Friends’: “Actrice was niet grappig”

TVHet had niet veel gescheeld of Ross trouwde met een andere Emily. ‘Friends’-regisseur James Burrows onthulde onlangs dat hij van plan was om die rol aan iemand anders te geven dan de Britse actrice Helen Baxendale (53), maar daar was “helaas geen tijd meer voor”.

De komische sitcom ‘Friends’ is uitgegroeid tot een waar fenomeen in de tv-geschiedenis. Hoewel je zou denken dat alle acteurs in een sitcom van nature ook grappig zijn, blijkt dat niets minder waar is. Regisseur James Burrows (82) bestempelde actrice Helen Bexendale als “aardig, maar helemaal niet grappig”. Baxendale vertolkte de rol van Emily Waltham, het lief, de vrouw en ook ex-vrouw van Ross Geller.

Volledig scherm Helen Baxendale vertolkte de rol van Emily, de ex-vrouw van Ross. © NBC Universal

Burrows, die meer dan 1.000 afleveringen van sitcoms regisseerde, waaronder ook ‘Cheers’ en ‘Will & Grace’, onthulde dat het een titanenstrijd was om met Baxendale te werken, omdat ze geen komische chemie had met de rest van de cast. Hij had dan ook meteen het drastische plan om haar te vervangen door een andere actrice, maar “daar was helaas geen tijd meer voor”, klinkt het in zijn memoires ‘Directed by James Burrows’.

Ze was aardig, maar helemaal niet zo grappig James Burrows, Boek ‘Directed by James Burrows’

“Ze was aardig, maar helemaal niet zo grappig. David Schwimmer had niemand om tegenaan te botsen. Het was alsof je met één hand klapte. In sitcoms en elk type romantische komedie is het grappige net zo belangrijk als de chemie. We wisten dat een nieuwe vriendin voor Ross net zo grappig moest zijn als Rachel”, klinkt het in de memoires.

“In een sitcom heb je iemand nodig die kan lachen. Soms begin je aan een serie en werkt het niet. Vaak heb je dan wat speling en kan je naar oplossingen zoeken. Helaas was daar bij ‘Friends’ geen tijd meer voor”.

De rol van Baxendale werd in het vierde seizoen van de populaire sitcom geïntroduceerd. Ze speelde de rol van Ross’ Britse vriendin en daarna verloofde Emily Waltham. Hun relatie was echter van korte duur en de romance implodeerde nadat Ross voor het altaar de naam van zijn ex Rachel Green (rol van Jennifer Aniston) zei in plaats van de hare. In totaal was Baxendale zo’n veertien afleveringen te zien in ‘Friends’.

