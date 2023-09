Penn Badgley en Taylor Momsen zorgen voor mini 'Gossip Girl'-reünie met nieuwe podcast

“Een reünie die het wachten waard is... maar vraag ons niet wat er op de tweede foto gebeurt, dat weten wij ook niet,’ luidt het in de caption bij de foto’s die op Instagram werden gedeeld.

Penn en Taylor speelden sinds 2007 de rollen van Dan en Jenny Humphrey in de glamoureuze serie ‘Gossip Girl’, die in 2012 aan haar einde kwam met een grote finale. De show draaide om het leven van een aantal studenten op een upper-class privéschool in New York City’s Upper East Side. Badgley bleef de hele zes seizoenen in de serie, maar Momsen verliet de show aan het einde van het vierde seizoen en maakte een kleine comeback in de finale van de serie.