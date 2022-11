Pedro Elias wil komaf maken met zijn angsten in nieuw programma: zelfs therapiesessies worden gefilmd

In de nieuwe tv-reeks ‘Patiënt Elias’ tracht de schrijver en tv-maker dan ook om “zijn geest onder de loep te nemen.” Daarvoor schakelt hij de hulp in van Damiaan Denys, diensthoofd van de afdeling psychiatrie in het EUMC in Amsterdam. Die volgt hem een half jaar lang in de zoektocht naar een beter leven, met minder angsten. Zo praat hij met bekende en minder bekende lotgenoten, geeft hij inzichten in de angst waaraan hij lijdt en laat hij zelfs zijn therapiesessies filmen.