Pedro Elias strikt Amy, de dochter van Wesley Sonck, in ‘De container cup’

TV Ginny kan gevoelens voor Kim niet langer verbergen in ‘Boer zkt vrouw’: “Ik ga teleurge­steld zijn als dit de laatste keer is”

In ‘Boer zkt vrouw’ komt het definitieve keuzemoment steeds dichterbij. Tijdens een date met Ginny probeert boer Kim dan ook te polsen naar haar gevoelens. “Ik vind het heel belangrijk dat we elkaar gewoon laten zijn wie we zijn", zegt hij. “Niemand is perfect, hé. Maar jij komt toch wel in de buurt.” Daarop geeft Ginny aan dat ze het moeilijk begint te krijgen om haar gevoelens verborgen te houden. “Je kan die niet blijven tegenhouden, hé.” Tot vreugde van Kim: “Tussen de regels door kon ik wel uitmaken dat ze gevoelens heeft voor mij. Het is leuk als ze dat zo subtiel proberen te vertellen. Het gevoel dat ik nu voor Ginny heb, met mijn verstand, is zo goed als perfect. Maar het verschil met Emi is dat ik voor haar meer aantrekkingskracht voel.”

14:29