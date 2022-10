Pedro Elias meldt zich met medisch probleem tot Geert Meyfroidt in ‘De Allerslimste Mens’: "Ik heb echt pijn"

TVEen hele week niet écht kunnen winnen. Een hele week elke avond op die verdomde finalestoel zitten. En telkens overleven. Tegen kleppers. Dat is het parcours van Bart Cannaerts. Sinds aflevering 7 van de partij. En klaar om maandag in aflevering 21 alweer dichter bij dat onmogelijke record van Ella Leyers te kruipen. Dan moet hij ook volgende week nog vier keer overleven.

Voor Astrid Stockman zit ‘De Allerslimste Mens’ erop. Bij haar debuut, gisteren, won ze meteen. Bij haar tweede beurt lukte dat niet. Omdat nieuwkomer en Slimste Mens 2021 Geert Meyfroidt het nog beter deed. Astrid werd derde, met maar liefst 350 seconden. Een score waarmee doorgaans met verschil wordt gewonnen. Maar Bart en Geert gingen gemakkelijk over de grens van 400 seconden.

De finale tussen de sopraan-pianist en de presentator-comedian werd op het hoogste niveau gespeeld. Zeven vragen en liefst 29 goede antwoorden. Maar negen goede antwoorden op twee vragen over Bob Geldof en Paul Magnette waren fataal voor Astrid. Het ontlokte haar de opmerking ‘Amaai, zjeezes, heb jij een affaire met die Magnette?’ Om maar te zeggen dat Cannaerts alweer beresterk was en op geen foutje te betrappen viel. Ook nu bleef hij nadenken of hij zich al dan niet zou laten zakken. Wat hij niet deed, om dan simpel met drie goede antwoorden over Mondriaan uit te spelen. Wie kan deze Cannaerts tegenhouden? Misschien wel Danira Boukhriss Terkessidis, die maandag in het spel stapt.

Tussen al dat quizgeweld door, bleek het duo Herman Brusselmans-Pedro Elias ook nog eens in topvorm. Brusselmans maakte er een spelletje van om het over zijn toekomstige zoon, die hij Erik zal noemen, te hebben. Een toekomst van samen opstaan om half twee, kopje koffie drinken en sigaretje roken. Alleen Brusselmans komt daar ongehinderd en ongegeneerd mee weg. Hypochonder Elias liet dan weer op nationale televisie door professor Meyfroidt de draadjes na een kleine operatie onderzoeken.

Inmiddels zijn vijf van de acht ‘gewone’ weken van ‘De Allerslimste Mens’ al achter de rug. Bart Cannaerts staat zonder concurrentie vreselijk hoog in de rangschikking. Maar er moeten nog wat kleppers komen. Maandag is het de beurt aan Danira. Later volgen in willekeurige volgorde ook nog Tom Waes, Merol, Olga Leyers, Michèle Cuvelier, Otto-Jan Ham, Xavier Taveirne, Tine Embrechts en Kobe Ilsen.

De leukste quotes

Geert Meyfroidt (over zijn deelname aan de Allerslimste Mens-trailer): “Vier uur vastgebonden aan een paal staan, met een levende rat op je schouder en James Cooke die kletsen geeft ... Heerlijke ervaring.”

Astrid (is overtuigd): “Geert is een heel slimme, slimme man. Het is wat het is. Ik zit tussen twee allesweters.”

Erik Van Looy (tegen Bart): “Voor jou is het de veertiende keer. Belachelijk eigenlijk.” Waarop Bart: “Ja, ik heb geen kleren meer. Ik moet onderaan de kast pakken. Nog twee keer en ik moet naakt komen.”

Van Looy (met een, jawel, mopje): “Ik ben één keer gevallen aan de Vesuvius. Op mijn handen. Ik ben die toen gaan wassen in de lava-bo.”

Elias (over gevaren op reis): “Het gevaarlijkste wat ik al gedaan heb was aan mijn lief vragen of ze was bijgekomen.”

Pedro (nadat Erik zegt dat er een defibrilator in de studio is): “En waar zit die mens?”

Pedro (welke zijn favoriete dieren zijn): “Het Stockman-staartje en de partner-uil.”

Hilarische momenten

Hypochonder Pedro Elias heeft een wratje laten wegsnijden en gaat te rade bij professor/dokter Meyfroidt. “Kost dat geld of niet”, vraagt hij, waarna hij het onschuldige sneetje van dichtbij laat zien.

Pedro Elias doet Geert behoorlijk schrikken: “Hij is in het echt nog mooier. Uw uitstraling, ongelooflijk. En je ziet dat Geert verliefd is. Brusselmans vertelde me dat hij een prachtige relatie heeft met een VRT-nieuwslezeres. Ik ben daar jaloers op, want ik had altijd al een oogje op Martine Tanghe. Als je ze beu bent, stuur maar door.”

Kantelmomenten

Nieuwkomer Meyfroidt schiet het best uit de startblokken. Hij bouwt met ‘Open Deur’ en ‘Puzzel’ zijn voorsprong netjes uit.

In de fotoronde krijgt Bart Cannaerts een echt gemakkelijke reeks en is het Astrid Stockman die een moeilijke fotoreeks moet oplossen.

In de filmpjesronde scoren de drie kandidaten snel allemaal zo goed als een maximum. Meyfroidt stopt op tijd zodat hij zeker is van winst.

In een zeer spannende finale rekent Bart af met Astrid.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Geert Meyfroidt 441 sec.

2. Bart Cannaerts 424 sec.

3. Astrid Stockman 350 sec.

De stand

1. Bart Cannaerts 14 deelnames 7 overwinningen 7 finales gewonnen

2. Jonas Geirnaert 5 deelnames 2 overwinningen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Liesbeth Van Impe 4 deelnames 3 overwinningen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Jelle Cleymans 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Lotte Vanwezemael 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Gilles Van Bouwel 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Eva De Roo 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Geen Meyfroidt 1 deelname 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Danira Boukhriss Terkessidis (32)

Deelname 2015

5 deelnames, 4 overwinningen

