Pedro Elias en Wesley Sonck trekken ‘De Container Cup’ weer op gang

TV Lieve Blanc­quaert herdenkt de terreur in Brussel: “Vroeger associeer­de ik Zaventem met avontuur, maar dat is voor­bij”

15 maart In haar docureeks ‘En Toen Was Het Stil’ laat Lieve Blancquaert (57) acht overlevenden van de aanslagen in Brussel vijf jaar na datum getuigen over de horror. De fotografe leerde hoe belangrijk het is om naar mensen te luisteren. “Eén moeder die twee kinderen is verloren, stráált als ze over hen kan vertellen. Maar bijna niemand vráágt ernaar.”