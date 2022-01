Paulette Van Hacht maakt debuut als experte in zevende seizoen van ‘Stukken van mensen’

Paulette groeide op in een familie met heel wat kunstkennis en gevoel voor interieurdesign. Haar mama is binnenhuisarchitecte en haar tante – én meter - heeft een kunstgalerij in zowel Antwerpen als Knokke. Ondanks haar passie voor kunst ging ze in eerste instantie voor een opleiding handelsingenieur in Gent en vertrok ze na haar studies op wereldreis. Tijdens die trip raakte ze in de ban van kleuren en culturen en bij haar terugkomst besefte ze al snel dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Samen met haar moeder opende ze daarom in 2015 haar eerste pop-upwinkel in Lier en dat werd een groot succes. Sinds 2017 runt ze, ondertussen ook samen met haar partner, de winkel ‘Paulette in ’t stad’ in de Sint-Jorispoort in Antwerpen met onder andere vintage meubels, tapijten en unieke handgemaakte items. Sinds 2021 heeft ze een eigen lijn in interieurobjecten onder de naam ‘May I Come In’, die ze samen met haar mama ontwikkelde. De lijn bestaat uit zelf ontworpen keramiek en veel textiel, van lampenkappen over gordijnen tot met stof overtrokken bijzettafels.