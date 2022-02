Paulette is de nieuweling in ‘Stukken van Mensen’: “Ik verkoop meer aan mannen, maar dat kan toeval zijn”

TVFris gezicht in het ‘Stukken van mensen’-korps. Paulette Van Hacht is vintagedealer met een eigen zaak en op haar 30ste ook de jongste handelaar in het antiekprogramma. “Ik speel op de symphatie en mijn jeugdigheid, maar ik ben ook een hele harde onderhandelaar.”

Ze valt meteen op in het nieuwe seizoen van ‘Stukken van Mensen’. Met een kamerbrede glimlach, glanzende pretoogjes en een kleurrijke garderobe geeft Paulette Van Hacht een injectie jeudigheid aan het legertje dealers. Voor de jonge Antwerpse is haar deelname een eer, vertelt ze, want ze is fan van het eerste uur. “Ik heb alle afleveringen gezien”, lacht Paulette. “Maar starstruck was ik niet toen ik mijn nieuwe collega’s ontmoette, het was vooral een leuke bende om in terecht te komen. Ik ben fan van iedereen, maar Paul blijft een legende. Het gemak waarmee hij onderhandelt, zijn gewiekstheid... Hij voelt zich echt als een vis in het water in het programma.”

Maar het was een andere dealer die ervoor zorgde dat Paulette uiteindelijk zelf meedoet. “Mijn mama, die interieurarchitecte is, kent Bie (Baert, red.) nogal goed. Toen Bie een keer mijn winkel bezocht, zijn we aan de praat geraakt. Later heeft ze mijn naam laten vallen bij de makers toen ze hoorde dat ze nog nieuwe, jonge dealers zochten voor het programma.”

Jeugdige charme

Paulette heeft een eigen zaakje in het centrum van Antwerpen, waar ze vooral vintagespullen verkoopt. Kleur, kleur en nog eens kleur, zo omschrijft ze haar stijl. En haar frivole smaak zorgde bij haar debuut al meteen voor een handdruk. Voor de neus van haar collega’s strikte ze een levensgroot Pinokkio-beeld voor 1.100 euro, terwijl haar collega’s er tot 2.500 euro voor wilden neertellen.

“Ik zou mezelf tweeledig omschrijven als dealer”, vertelt Paulette die afstudeerde als handelsingenieur en na haar studies even op een architectenbureau werkte. “Enerzijds speel ik op de symphatie. Het feit dat ik jong, gedreven en geïnteresseerd ben lokt vaak symphatie uit bij de verkopers. Maar anderzijds kan ik ook heel direct zijn, wijk ik zelden af van de prijs die ik vooraf in mijn hoofd heb en kan ik ook hard onderhandelen. Al was het in het begin toch wennen om dat te doen voor vijf draaiende camera’s en een klein legertje crew die alles mee volgt. Als het voor mijn eigen zaak is, zonder camera’s, ben ik nog wat directer.”

Pinokkio

Vanavond werpt de jonge Antwerpse zich in de strijd voor een originele designstoel van Pierre Paulin, een vintage-hebbeding waar de verkoper minstens 4.000 euro voor wil. Paulette, die ondertussen vijf jaar in het vak zit, vertrouwt op haar expertise maar merkt ook dat haar jeugdige charme soms goed uitkomt. “In het spel is jong zijn misschien een voordeel, maar als laatste nieuwe erbij komen is dat vooral niet”, zegt Paulette. “Veel van de verkopers in ‘Stukken van Mensen’ willen vooral hun favoriete dealer een keer ontmoeten. Voor hen ben ik nog een onbeschreven blad.”

Voor de jonge onderneemster zorgt haar deelname alleszins voor extra aandacht voor haar zaak. Dat merkt Paulette in reacties op sociale media en bezoekersaantallen op haar webshop. De stukken die ze tijdens de opnames op de kop tikte houdt ze achter de hand tot na de uitzending. Of ze haar levensgrote Pinokkio al kwijt kreeg? “Zeker en vast!”, lacht de blondine. “Net voor het weekend is hij verkocht voor 1.500 euro. Mijn deelname levert dus al op (lacht).”

