Paul Siemons, de Kempense diplomaat uit Netflix-hit ‘The Serpent’: een reus die op nazi’s joeg en een papegaai op z’n schouder droeg

FILM Regisseur Hans Herbots scoort Net­flix-hit met ‘The Serpent’: "Stapje voor stapje schuif ik richting de States"

9 april Dé Netflix-hit van het moment is er eentje van een landgenoot. 'The Serpent', een Britse misdaadreeks over een seriemoordenaar uit de jaren 70, werd ingeblikt door Antwerpenaar Hans Herbots (50). De regisseur doet het gruwelijke verhaal voor ons uit de doeken, vertelt over de zes maanden die hij voor de opnames in Thailand doorbracht en wat het succes van de serie hem nu al oplevert. “Ik krijg berichtjes van over de hele wereld. Nog nooit meegemaakt.”