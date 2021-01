Paul de Leeuw onder vuur na opmerking over Aziaten: “Immens botte domheid”

TVPaul de Leeuw (58), die ook bij ons bekend is als zanger en presentator, ligt onder vuur in Nederland. Sinds kort is hij er het nieuwe gezicht van de talkshow ‘Op1' en dat zorgt bij veel kijkers voor onvrede. Zo viel een opmerking over Aziaten in de meest recente uitzending niet in goede aarde. “Kan deze racistische onzin eindelijk een keer ophouden?”, klinkt het op sociale media.

In zijn nieuwe rol als talkshowhost wordt De Leeuw onder meer verweten dat hij zijn gasten amper laat uitpraten, slechte vervolgvragen stelt en met grappig bedoelde opmerkingen probeert de uitzending naar zich toe te trekken. In een discussie met viroloog Ab Osterhaus - de Nederlandse Marc Van Ranst - zou De Leeuw volgens kijkers en prominenten in de meest recente uitzending zelfs een ongepaste opmerking over Aziaten hebben gemaakt.

Mentaliteit Chinezen

Aan tafel legde Osterhaus uit onder de indruk te zijn van het strenge coronabeleid van China. “Kijk, de strategie die daar is gebruikt, heeft gewerkt. Heel streng en keihard. Dit is een voorbeeld van hoe je dit aanpakt. Ik vind het geweldig. Ze krijgen een aantal gevallen binnen, ondernemen meteen actie en zorgen ervoor dat het onder controle komt. Testen, testen, testen dus en dat hebben we in Europa niet gedaan.”

Paul de Leeuw haakte daarop snel in. “Ja, maar het gaat hier ook over de mentaliteit van de Aziatische mensen. Die doen meteen wat de baas zegt.” Na die opmerking leek Osterhaus van zijn stuk gebracht. “Oh ja? Ik weet het niet. Ik weet niet of het de mentaliteit van de Aziatische mens is. De overheid daar aanvaardt gewoon geen nee als antwoord.”

Volledig scherm Paul de Leeuw presenteert ‘Op1' met Astrid Joosten. © BNNVARA

Racistische bagger

Azië-kenner en historicus Remco Breuker reageert woest op de uitlatingen van De Leeuw. “Mijn god, ‘Op1', het is wel weer raak met het spuien van racistische bagger hè? Ik ga nog bijna denken dat we door dit soort immense zelfgenoegzame botte domheid deze corona-ellede over onszelf hebben afgeroepen. En bedankt.” Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing vult aan: “Bij ‘Op1' heeft Paul de Leeuw het nu over de ‘mentaliteit van Aziatische mensen’. Ik ga slapen.”

Trouw-journalist Gijs Moes beschuldigt De Leeuw van discriminatie. “Kan deze racistische onzin eindelijk een keer ophouden?”, twittert hij. Daaraan toevoegend dat hij De Leeuw niet wil veroordelen als een ‘uitzonderlijk fout persoon’. “Het echte probleem is dat hij, vrees ik, goed aanvoelt hoe veel Nederlanders denken en meent dat zo’n ‘grapje’ op tv best kan.”

Bijval

Toch is er ook bijval voor De Leeuw. Sommige kijkers denken dat hij het niet zo bedoelde. “Hij heeft het niet goed verwoord en het kwam er een beetje lullig uit, maar hij heeft verder gewoon een punt. Veel Aziatische culturen worden ook binnen wetenschappelijk onderzoek getypeerd als culturen waarin hiërarchie belangrijk is, wat betekent dat de politieke leiders daar meer autoriteit over hun bevolking hebben”, twittert Sophie. Een ander stelt dat De Leeuw slechts een “culturele analyse probeerde te maken”. “Maar hij was nogal onbeholpen in zijn woordgebruik, waardoor hij het had over Aziatische mensen, in plaats van de Aziatische cultuur.”

Paul de Leeuw is gevraagd om een reactie, maar koos ervoor niet te reageren.

