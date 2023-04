Paul De Grande geeft ‘Huizenjagers’ een tweede kans: “Ik ben opnieuw gaan kijken, zonder camera’s erbij”

SHOWBITS Laatste aflevering van ‘#LikeMe’ beroert de gemoederen: “Mensen gaan het haten dat wij er zo oké mee zijn”

Een grote schok voor de ‘#LikeMe’-fans tijdens de finale van de populaire jongerenreeks: Caro en Vince gaan uit elkaar. Geen happy ending dus voor dit tv-koppel. Voor Pommelien Thijs en Maksim Stojanac was het ook even slikken toen ze de verhaallijn hoorden, maar ze snappen de keuze. “Ik vond het eigenlijk wel mooi dat ze uit elkaar zijn gegaan”, zegt Maksim. “Ze beseffen alletwee: het is fantastisch geweest, maar nu gaan we verder zonder elkaar”, voegt Pommelien toe. “Mensen gaan het echt haten dat wij er zo oké mee zijn”, lacht ze. Het doek valt dus over de tv-reeks, maar vanaf 8 april volgen nog de ‘#LikeMe’-concerten en de geruchten over een film zijn ook nog steeds niet de kop ingedrukt... Iets waar Pommelien en Maksim niet mee inzitten. “We zullen dit altijd graag doen.”