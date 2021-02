Paul De Grande betaalt recordbedrag in ‘Stukken van Mensen’: 615.000 euro voor duelleerpistolen van Napoleon

TV ‘WandaVisi­on’ is best scorende programma op Rotten Tomatoes: “Zo goed, maar geen idéé waar het over gaat”

29 januari Iedereen lijkt het erover eens: ‘WandaVision’ is één van de beste, maar ook vreemdste programma’s die je momenteel op de streamingzenders kan vinden. De originele Marvel-reeks van Disney+ is meteen ook het best beoordeelde programma van het moment op Rotten Tomatoes, met een score van 93%. Opvallend: ook al zijn de reviews erg lovend, niemand weet waar het over gaat.