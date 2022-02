Paukenist Ken gaf meeste goeie antwoorden in ‘1 jaar gratis’: “Ik wist dat er precies 54 blokjes in Jenga zitten”

TV “Wat een misser” en “Zo onhygië­nisch”: ‘Thuis’-kij­kers reageren op ‘meest onrealisti­sche scène van het seizoen’

In ‘Thuis’ kreeg Christine van Tamara een tijdje geleden een wellness-behandeling cadeau. Op zich niet zo vreemd, want Tamara is schoonheidsspecialiste van opleiding. Wat wél nogal wat wenkbrauwen deed fronsen: de behandeltafel stond opgesteld in het midden van het café van de Withoeve. Dat vonden nogal wat ‘Thuis’-kijkers een serieuze misser. “Ze willen er bij ‘Thuis’ precies niet al te veel geld tegenaan smijten.”

