Passionele bekentenissen tijdens eerste date in ‘De Bachelorette’: “Al eens op tantraweekend geweest”

Jeroen laat er tijdens zijn date geen gras over groeien en gaat op zoek naar de passie in Elke Clijsters. “Ik heb daar al veel rond gedaan", zegt hij. “Dat is altijd een sterke interesse geweest van mij." En met ‘daar’ bedoelt hij uiteraard seks. “Ik heb bijvoorbeeld al eens een tantraweekend gedaan", deelt hij mee. “Iedereen zegt bijvoorbeeld bij seks: daar moet ejaculatie bijkomen. Maar uiteindelijk gaat er heel veel energie verloren”, legt Jeroen uit. “Ik weet dat er vuur in mij zit en dat probeer ik wel over te dragen naar iemand. Je kunt zogezegd een orgasme krijgen zonder dat er iets uitkomt.”

En Elke, die is onder de indruk van de passie waarmee Jeroen spreekt. “Ik denk dat hij ook wel heel veel passie in zich heeft”, bedenkt ze zich. “Er hing ook wel wat spanning tussen ons. Dat voelde ik ook.” Een geslaagde date dus: “Dat was wel een beetje een vraag van mij die nog speelde: in welke mate is die passie aanwezig”, besluit Jeroen. “Voor mij is dat enorm belangrijk, er moet vuur zijn tussen twee mensen.”