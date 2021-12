Pascale Naessens gaat op zoek naar de beste pottenbakker van Vlaanderen

TV De ravissante kerstjurk van Ella Leyers en een zenuwslo­pend finalespel: dit was ‘De slimste mens’

Twee seconden. Dat was de tijd die Gloria Monserez te weinig had na het allerlaatste filmfragment. Zo kon ze zich net niet rechtstreeks plaatsen voor de grote finale. Tot overmaat van ramp verspeelde ze in haar finale tegen Arjen Lubach de extra kans om toch die eindstrijd te halen. Ze vergat over Serena Williams namelijk te zeggen dat ze ‘de nummer één’ was in het tennis en een zus heeft met de voornaam Venus. Brute pech heet dat. De Nederlanders Merol en Lubach gaan dus voor de eindzege. Enkel intensivist Geert Meyfroidt kan daar een stokje voor steken.

22 december