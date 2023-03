Pascal White (50) uit ‘Alloo SEXpliciet’ speelde al mee in 2.000 pornofilms: “Wie beweert tonnen geld te verdienen, liegt”

MEDIAWAT­CHERS. “Chef-kok Seppe Nobels uit ‘Restaurant Misver­stand’ verdient nu al een Kastaar!”

Maandag kon je kijken naar de laatste aflevering van ‘Restaurant Misverstand’, tot grote spijt van de acht medewerkers met jongdementie. Zeven weken lang haalde chef-kok Seppe Nobels het beste in hen naar boven. “Hoe Seppe iedereen van zijn keukenbrigade in de bloemetjes zette, was zo hartverwarmend”, vertelt televisiejournalist Mark Coenegracht in de podcast ‘De Mediawatchers’. “Hij verdient nu al een Kastaar!” Luister hierboven naar de volledige aflevering.