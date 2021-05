Partner Petra De Sutter: “Ik had liever dat ze geen minister werd”

In de aflevering vertelt Claire onder meer hoe ze er tegenop zag dat haar vrouw minister werd. “Ik had liever dat ze het niet deed”, vertelt ze. “Het is een ondankbare job waar veel over je wordt geschreven en gezegd. Dat trek ik me te veel aan. Op Twitter kijk ik sindsdien niet meer.” Een tijdens de opnames zwangere Cath - gisteren bevallen van haar tweede zoon Jools - kon in geen betere handen zijn, want in een vorig leven was De Sutter gynaecoloog en fertiliteitsexpert.