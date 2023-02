Partner Karl Vannieuwkerke reageert op kritiek ‘Vive le Vélo’: “Dom blondje, excuseer? Ik heb dit bedrijf zélf uitgebouwd”

Het was het weekblad Humo dat destijds als eerste vragen stelde bij het feit dat Caroline’s kledingcollectie, Vive la Vie, te zien was in het programma van haar partner. Of dat zij überhaupt betrokken is bij een commerciële deal met VRT. Volgens Caroline is er geen sprake van belangenvermenging, gezien ze haar bedrijf al oprichtte in 2019, toen ‘Vive le Vélo’ enkel een tv-show was. “Na een zomer met Karl te zijn meegegaan ben ik met een idee naar de VRT gestapt”, zegt ze in De Tijd. “Ze vonden mijn idee gewoon beter dan dat van anderen. Dat is een licentieovereenkomst. Zoals je weet, moet de VRT 40 procent van de inkomsten uit de markt halen. Wel, ik zorg mee voor een deel van die 40 procent. Daar is niets mis mee.”