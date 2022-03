Paradijs zoekt jobstudent: luxeresort uit ‘Paradijs zoekt personeel’ werft nu ook jongeren aan

Luk Alloo gaat langs bij Patrick die 25 jaar in de gevangenis zat omdat hij vriend onthoofdde: “Hij had eigenlijk niks misdaan”

In ‘Alloo En Tot Ziens’ gaat Luk op bezoek bij Patrick die in 2012 al eens opdook in ‘Alloo In De Gevangenis’. Na 25 jaar in de cel is hij nu al een paar jaar vrij. Hij is open over zijn straf, maar heeft veel spijt van zijn daad. Bekijk ‘Alloo En Tot Ziens’ bij VTM en op VTM GO.

10 maart