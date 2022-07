Parade van sterren en zelfs de doden stonden op: oersoap ‘Neighbours’ sluit af met een knaller

TVHet ondenkbare is gebeurd: maar liefst 37 jaar na het debuut van ‘Neighbours’ zijn de lichten voorgoed uit in het fictieve plaatsje Ramsay Street. Tegen wil en dank, want het geld was op. Toch werd het een spectaculaire slotaflevering, met heel wat oude bekenden. En ja hoor, zelfs de doden stonden op uit hun graf.

Petities met tienduizenden handtekeningen, de begintune van ‘Neighbours’ die Ed Sheeran van de eerste plaats stootte in de Britse charts, ellenlange gesprekken met andere mogelijke geldschieters, ... Het mocht allemaal niet baten. Opvallend genoeg was het het Britse Channel 5 dat het genadeschot gaf aan de langlopende Australische reeks. ‘Neighbours’ was sinds het debuut in 1985 vooral in Australië en het VK populair. Vandaar dat een groot deel van de fondsen via de Britse zender binnenkwam. Die draaide de geldkraan echter van de ene dag op de andere dicht om “meer focus te kunnen leggen op lokale drama’s.” Het einde van de reeks is dus een feit. Maar de makers en fans bleken niet van plan om de Australische soap een stille dood te laten sterven. Voor het laatste seizoen haalden ze alles uit de kast.

Grote sterren

Het regende dan ook sterren tijdens de laatste dagen op de set. De Australische reeks bezorgde veel bekende acteurs hun grote doorbraak, en als bedankje keren velen van hen nog één keer terug om dat hoofdstuk voorgoed af te sluiten. Zo maakten onder andere Margot Robbie en Guy Pearce hun opwachting in de finale. Maar vooral naar de terugkeer van Kylie Minogue en Jason Donovan - aka Scott en Charlene in het programma - werd reikhalzend uitgekeken door de fans. Naar het tv-huwelijk van hun personages keken destijds 20 miljoen Britten, maar sindsdien zijn de twee al dertig jaar niet meer te zien in de reeks. “Scott en Charlene zijn hét ultieme ‘Neighbours’-koppel en het einde van de reeks zou niet compleet zijn zonder hen. We zijn dan ook dolgelukkig dat ze deel zullen uitmaken van de grote finale. Het is allemaal al heel emotioneel geweest. En we zijn er zeker van dat dit voor onze kijkers ook zo zal zijn”, aldus Jason Herbison, producer van de reeks, op Twitter. Hij zorgde ervoor dat tijdens de langverwachte terugkeer van Kylie en Jason - die ook in het echte leven een tijdje een relatie hadden - hun nummer ‘Especially For You’ te horen was. “Ze komen helemaal aan het eind opdagen in Ramsay Street, in hun herkenbare groene Mini. Net als in die goeie ouwe tijd.”

Volledig scherm Kylie Minogue en Jason Donovan op de set. © Instagram: kylieminogue

‘Neighbours’ in cijfers en weetjes - 37 jaar op de buis

- 9.000 afleveringen

- 20 geboortes

- 45 huwelijken. De trouwpartij van Kylie Minogue en Jason Donovan (Scott en Charlene) werd het best bekeken, door 20 miljoen fans.

- 60 sterfgevallen

- Onder andere Kylie Minogue, Margot Robbie, Chris Hemsworth, Guy Pearce, Natalie Imbruglia en Delta Goodrem begonnen hun carrière op de set van ‘Neighbours’.

De doden staan op

Oude bekenden terughalen, in soapland kan het allemaal. Zelfs uit de dood. Verschillende personages stonden voor de gelegenheid namelijk even op uit het graf. Onder andere Rob Mills (39), wiens personage Finn Kelly twee jaar geleden stierf, maakt opnieuw zijn opwachting. En als kers op de taart was ook actrice Anne Charleston (79) nog eens te zien in de serie. Als een spook dan, weliswaar. Haar personage, Madge Bishop, stierf 21 jaar geleden.

Dat klinkt allemaal wat ongeloofwaardig, maar de kijkers zijn alsnog dolenthousiast. In thuisland Australië werd de laatste aflevering ook uitgezonden op het Federation Square in Melbourne. Daar werd de episode zowel door fans als critici zeer positief ontvangen. “Er waren geen extreme gebeurtenissen of ontploffingen. De reeks eindigde zoals ze begon: met haar mensen”, zo schrijft The Guardian. “En het enige dat ontplofte was ons gezicht: met tranen van ontroering!”

In ons land zullen we nog even geduld moeten hebben voor we de finale kunnen bekijken. De afleveringen van ‘Buren’, zoals de soap bij ons heet, lopen namelijk zo’n anderhalf jaar achter.

Volledig scherm 'Neighbours' op het Federation Square in Melbourne. © ANP / EPA

En wat met onze soaps? Onze eigen toppers ‘Thuis’ en ‘Familie’ hoeven zich geen zorgen te maken om een gelijkaardig noodlot, zo meent ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Er is een verschil tussen ‘Neighbours’ en reeksen als ‘Thuis’ en ‘Familie’. ‘Neighbours’ werd niet gemaakt voor een louter Australisch ­publiek. Die serie is veel te duur om door één Australische omroep gefinancierd te worden. Ze is dus een exportproduct: aan zoveel mogelijk landen verkocht en over de hele wereld uitgezonden. De reeks was in meer dan zestig landen te zien. Maar als de belangrijkste geldschieter beslist om de serie te schrappen, zit men met een probleem. Dat is de sterkte van ‘Thuis’ en ‘Familie’. Onze dagelijkse fictiereeksen worden ­gemaakt voor de thuismarkt en gaan over het hier en nu in Vlaanderen.”

