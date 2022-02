Papegaai is ontmaskerd, maar brengt meteen nieuwe single uit: “Zonder dat foutje had de verrassing groter kunnen zijn”

Telefacts over de gevaren van ‘deepfake’, maar ook over de voordelen, zoals therapeuti­sche toepassin­gen

Deepfake is straks niet meer van écht te onderscheiden. Dat brengt gevaren met zich mee. Maar, en dat is minder bekend, deepfake kent ook toepassingen die mensen kunnen vooruithelpen in het leven. ‘Telefacts’ brengt er vanavond een boeiende reportage over.

16 februari