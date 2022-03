‘Pano’ onderzoekt onze energiefactuur: “Daar lig ik ‘s nachts van wakker”

Het zijn vragen waar het journalistenteam van ‘Pano’ zich vanavond over buigt in een nieuwe uitzending. Ze laten een hoop experten en de CEO van een groot bedrijf als laminaatfabrikant Unilin Quick-Step aan het woord, maar ook de gewone man in de straat komt aan bod. Karin — een alleenstaande frituuruitbaatster uit Eeklo die al meer dan dertig jaar in het vak staat — heeft het gevoel dat de torenhoge facturen Vlamingen in een put duwen. Haar totale energiefactuur is verdriedubbeld. “Heb je daarvoor je hele leven gewerkt? Dat is wakker liggen ‘s nachts. Ik maak mij heel veel zorgen.”