'Pano' onderzoekt hoge nood aan psychische hulp voor jongeren

“In het begin van de coronapandemie was iedereen blij met de harde lockdown en quarantaine, want ja, we hoefden niet naar school. Maar ik had juist veel meer tijd om na te denken en bij alles stil te staan”, vertelt de zestienjarige Lobke in 'Pano'. De verschillende centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) merkten op dat het aantal hulpvragen vorig schooljaar fel was gestegen. Opvallend was dat aantal stukken hoger lag bij meisjes dan bij jongens. De angst nam toe, jongeren waren somberder dan ooit en kampten steeds vaker met persoonlijkheidsproblemen. Het CLB zag ook een duidelijke stijging in het aantal gemelde eetproblemen. Mentale problemen zoals depressiviteit en zelfmoordgedachten verdubbelden vorig jaar bijna, zo blijkt uit de reportage.