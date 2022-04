Panel slaat de bal mis in ‘I Can See Your Voice’: Laura Tesoro zingt samen met kattevalse boekenwurm

Laura Tesoro begint met frisse moed aan haar hit ‘What’s The Pressure’, maar wanneer Boekenwurm zijn eerste nooit zingt, is het al meteen duidelijk: de jongeman in kwestie kan absoluut niet zingen. Al kan dat de pret duidelijk niet bederven. Samen zetten de twee een onvergetelijk duet neer.

Naast boekenwurm gaven ook volgende performers het beste van zichzelf: de personal shopper, de sirene, de English lady, de rocker, de kokette kapster en last but not least: de priester. Jonas somde heel wat muzikale kwaliteiten op van de priester en dat zorgde als gevolg voor een mooi visitekaartje. Daarnaast bracht het ook veel twijfels met zich mee. Na de playbackronde raakte zelf Ingeborg haar geloof kwijt en dat had niemand verwacht. Uiteindelijk bleek de priester daadwerkelijk een goede zanger te zijn. Hij kon de hoge noten van ‘Mag Ik Dan Bij Jou?’ probleemloos aan.