Panden uit ‘Huis gemaakt’ lokken gemengde reacties uit bij de koppels: “Een badkamer op het gelijkvloers? No way”

TVDinsdagavond ging het nieuwe seizoen van ‘Huis gemaakt’ van start op VTM. Opnieuw krijgen negen koppels de kans van hun leven: een eigen huis winnen. De te renoveren panden lokken wel niet bij iedereen dezelfde enthousiaste reactie uit. Lien en Melvin waren in de wolken over het pand in Antwerpen. Alexia en Emiel moeten dan weer nog even wennen aan het huis in Boortmeerbeek.

In de eerste aflevering kregen we te zien hoe de negen koppels één voor één arriveren in een afgelegen loods. Hier leren ze niet alleen elkaar kennen, maar maken ze meteen ook kennis met de te renoveren woningen. Bij aankomst stonden er namelijk drie maquettes op hen te wachten. Na een korte kennismaking mogen de kandidaten hun toekomstige droomwoning voor het eerst gaan bezichtigen. Zo vertrekt één auto naar Antwerpen. De tweede auto zet koers richting Boortmeerbeek en de laatste wagen heeft als eindbestemming Beringen.

Uiteenlopende reacties

De Antwerpse herenwoning met haar grote ruimtes en authentieke elementen valt meteen in de smaak. “Het past echt bij ons en de stijl die we voor ogen hebben”, klinkt het enthousiast bij Lien en Melvin. Het koppel ziet ook heel wat opportuniteiten. Al zijn die niet altijd even relevant. “Omdat het zo groot is, beginnen we zelfs al te twijfelen aan de standaardindeling. We kunnen misschien zelfs yogales geven”, aldus de twee creatievelingen.

In Boortmeerbeek moeten Alexia en Emiel alles eerst even op een rijtje zetten. Het koppel stelt meteen ook één prioriteit in het voormalige buurtwinkeltje: “Het vitrinegevoel wegwerken. Wij zijn geen winkel, dat gaan we niet doen.” En ook bij de huidige locatie van de badkamer hebben ze zo hun twijfels. “De badkamer gaan we niet op het gelijkvloers houden. No way”, klinkt het kordaat. Daarnaast deelde het duo in de eerste aflevering ook enkele badkamergeheimen. “Als hij naar toilet geweest is, komt hij mij daarover echt in detail vertellen.”

Na de ontdekkingstocht verrast Dina de koppels in Antwerpen en Boortmeerbeek nog met een eerste challenge. “Voor jullie beginnen kappen, boren en drillen moeten jullie nog één hindernis nemen: de jury.” De duo’s krijgen nu één week de tijd om hun maquette om te toveren tot hun droomhuis. Enkel de twee koppels met het sterkste plan mogen starten aan de grote afbraakwerken. Per locatie zal meteen één koppel het programma moeten verlaten. Nadien krijgen de resterende kandidaten zes maanden de tijd om hun pand te renoveren. Uiteindelijk blijft er per locatie maar één duo over. Op het einde van de rit komt er één koppel als grote winnaar uit de bus.

