Overwinning in ‘The Masked Singer’ is voor Tovenaar perfecte start van solocarrière: “Een kinderdroom die uitkomt”

TV Gescheiden en een roker: extraverte chef-kok Tulli wil in ‘Shalom Allemaal!’ taboes doorbreken

De verwachtingen zijn hoog. Het enthousiasme gepeperd. En vanavond weet de koosjere chef-kok Tulli Padwa (58) meteen of z’n verschijning in ‘Shalom Allemaal!’ - een docureeks op Play4 over het leven van de Antwerpse joden - ook bij televisiekijkend Vlaanderen in de smaak valt. In dit gesprek vertelt de gescheiden vader van vijf dochters hoe hij in het leven staat, wat hij met dit programma wil bereiken en hoe z’n omgeving reageerde op z’n nieuwe carrière. “Sommige mensen vinden mij een enfant terrible. Daar heb ik weinig last van.”